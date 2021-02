Smartphone pas cher : Le Xiaomi Redmi Note 9S à 177 € au lieu de 249 € (-30%)

Malgré les sorties du POCO X3 et du Redmi 9T, le Xiaomi Redmi Note 9S est toujours considéré comme un des meilleurs rapports qualité/prix dans cette catégorie des entrées de gamme «plus». Il faut dire qu’il a de nombreux atouts : un look sympa, de belles capacités photo, une batterie endurante et un écran très confortable. Ce modèle, disponible en gris ou blanc est expédié de France et sera chez vous en moins de 5 jours…

Xiaomi n’a jamais été aussi bon que sur ses appareils d’entrée et de moyenne gamme. Ce Xiaomi Redmi Note 9S se situe un peu à mi-chemin entre les deux. Sorti l’année dernière à 249 €, ce modèle avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage (extensible à 512 Go) est le «best-seller» de la marque chinoise. Et depuis qu’il est affiché à seulement 177 €, c’est une affaire à ne pas manquer si vous devez changer d’appareil.

Il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 730G, une dalle IPS de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un poinçon central, une batterie de 5020 mAh qui tiendra la route au moins 2 jours, un capteur d’empreintes digitales physique sur le côté et une partie photo très complète. On pourra compter sur un objectif principal de 48 mégapixels qui permet de prendre des photos de nuit et des vidéos en 4K (et 1080p en 60 images par seconde). L’appareil comporte aussi un ultra grand-angle, un module macro pour les clichés de près et un dernier objectif pour vos portraits. Difficile de faire mieux à ce prix plancher…

Pourquoi conseillons-nous le Xiaomi Redmi Note 9S ?