Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro en promo à seulement 217 € !

Le plus réussi de la gamme Redmi est de retour ! Ce Xiaomi Redmi Note 9 Pro est en ce moment à seulement 217 € avec notre code promo. Pas mal pour un appareil qu’on trouve à 299 € en version 128 Go sur la boutique officielle (quand il est possible de l’acheter). Pas besoin d’attendre des lustres puisque le smartphone est expédié depuis la France en 7 jours, sans frais de port et sans frais de douane bien sûr…

C’est un peu «Le retour du Roi» cette promo ! Sérieusement concurrencé par le POCO X3 NFC, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est un appareil au look plus sobre avec un SoC Snapdragon 720G, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage extensible. La dalle FHD+ de 6,67 pouces (16,9 cm) est excellente, tout comme batterie de 5020 mAh comprenant une charge rapide 30 W). Côté photo, c’est très complet et d’excellente facture avec 4 objectifs dorsaux : un module de 64 mégapixels «tout terrain», un ultra grand-angle de 8 MP, une macro de 5 MP et un dernier permettant de donner plus de «peps» à vos portraits.

Affiché à 225 €, l’appareil prendra quelques euros de moins dans votre panier après avoir utilisé le code promo U5E9FF7A49D53001 (juste après avoir cliqué sur Acheter maintenant).

Les + du Redmi Note 9 Pro :

Un très beau téléphone très à l’aise en photo

De belles performances

Une bonne batterie avec charge rapide !

Avec le code promo U5E9FF7A49D53001