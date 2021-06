Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 8 édition 2021 à 108 € (-36%)

Alors que la série des Redmi Note en est au numéro 10, Xiaomi a fait un choix un peu particulier cette année en rééditant un de ses « best seller » de 2019 : le Xiaomi Redmi Note 8 2021. Il s’agit du même appareil (batterie, écran, capteur photo) avec une puce un peu plus récente.

À sa sortie en 2019, Le Xiaomi Redmi Note 8 a aussi fait connaître la marque chinoise sur les marchés où elle était encore discrète. Passée d’un statut d’outsider à celui de challenger n°1, la firme n’en finit plus de décliner ses appareils d’entrée de gamme (Xiaomi Redmi), de milieu de gamme (Redmi Note) et haut de gamme avec ses Mi.

Mais avec ses 15 déclinaisons par an, Xiaomi n’e a jamais assez et c’est avec surprise que nous avons appris que le Redmi Note 8 allait être réédité en 2021. L’appareil est presque un copié-collé du succès planétaire de la marque avec un écran IPS de 6,3 pouces (16 cm), une batterie de 4000 mAh, un objectif photo principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle (116°) de 8 MP, un objectif macro et un dernier permettant de sublimer vos portraits avec un effet bokeh.

Un tout petit changement qui fait la différence

Seul changement dans cette édition 2021, le Snapdragon 665 de 2018 est remplacé par un MediaTek Helio G85 (avec 4 Go de RAM LPDDR4X). Une mise à jour bienvenue donc. Mais quel est l’intérêt pour Xiaomi ? Recycler des composants ? Montrer que son appareil vieux de 2 ans est toujours compétitif ? On ne le saura jamais, mais le Xiaomi Redmi Note 8 2021 est une très bonne affaire avec son prix plancher de 108 €. Il y a deux ans il aurait fallu débourser 229 €.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?