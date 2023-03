Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 11S à seulement 205,98 € (-26%) !

Le Xiaomi Redmi Note 11S propose un très bel écran AMOLED de 6,43 pouces (16,33 cm) avec une définition Full HD, un rafraîchissement très confortable de 90 Hz et une luminosité maximale de 1000 nits permettant de consulter son appareil en plein soleil. Pas de souci en ce qui concerne les performances puisque la puce MediaTek Helio G96 adossée à 6 Go de RAM assure même le superflu : montage vidéo, jeux 3D, etc. Pas de chauffe puisque le Redmi Note 11S embarque un système de refroidissement liquide. Mazette !

Une fiche technique très impressionnante !

Côté photo, c’est ultra complet avec pas moins de 4 modules : un objectif principal Samsung de 108 mégapixels, un super grand-angle de 8 MP, un module macro de 2 MP et un dernier objectif de 2 MP pour vos portraits. Enfin, les selfies sont assurés par un objectif frontal de 13 mégapixels bien caché dans le poinçon central derrière l’écran. Bien sûr on trouvera tous les filtres et effets photo/vidéo qu’on trouve sur les appareils de la marque : time lapse, ralenti, etc. Un appareil qui intègre aussi une batterie de 5000 mAh, une prise jack, des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreinte latéral et une certification IP53.

Autant de composants de qualité pour ce prix c’est vraiment inédit : ne perdez pas de temps !

Pourquoi nous vous conseillons le Xiaomi Redmi Note 11S :

Ultra complet en photo

Puissant et endurant

Un écran 90 Hz