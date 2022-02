Bon plan : le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G déjà en promo à 298 €

Les Xiaomi Redmi Note 11 sortent en France en ce mois de février, mais celui qui nous intéresse est le plus abouti d’entre tous : le Redmi Note 11 Pro 5G. Un appareil qui fait honneur à cette gamme particulière au rapport qualité/prix imbattable…

La gamme des Redmi Note est bien connue des connaisseurs depuis des années pour proposer des appareils avec une fiche technique exceptionnelle tout en affichant des prix très bas. En cette année 2022, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est l’appareil en tête de gondole avec ses bords plats et son petit air d’iPhone. Il faut dire qu’il propose aussi énormément de composants haut de gamme. Commençons par son magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces (16,9 cm) rafraîchi à 120 Hz avec une luminosité maximale de 1200 nits. Une dalle qu’on ne voit d’habitude que sur les appareils à plus de 600 €.

Des performances XXL

Les performances sont aussi en rendez-vous puisque le Redmi Note 11 Pro 5G intègre une puce Qualcomm Snapdragon 665 gravée en 6 nanomètres avec un cadençage de 2,2 GHz. Un beau bébé compatible 5G qui comprend aussi un chipset graphique Adreno 619 pour une expérience de jeu idéale. Côté photo, c’est Byzance avec un objectif principal de 108 mégapixels signé Samsung avec une ouverture de f/1.9 pour des photos de nuit saisissantes et une définition XXL permet de recadrer vos clichés sans craindre la pixélisation. L’appareil comporte aussi un ultra grand-angle de 8 MP (118° – f/2.2), un module macro 2 MP f/2.4 et un capteur frontal de 16 MP pour des selfies impeccables.

Une charge rapide de 67 W !

Cette année Xiaomi a fait fort avec la batterie. L’accu de 5000 mAh n’est pas exceptionnel en soi puisque le fabricant chinois a l’habitude des batteries XXL qui dure plus de deux jours, mais ici le Redmi Note 11 Pro 5G s’accompagne d’une charge rapide de 67 W : un atout qui permet de faire passer sa jauge de 0 à 100 % en moins de 40 minutes. Pour le reste des fonctionnalités, c’est presque un sans faute : haut-parleurs stéréo, slot MicroSD, NFC, émetteur infrarouge (pour en faire une télécommande universelle), le Bluetooth 5.1 et le WiFi AC dual band.

Des économies dès sa sortie !

Le Redmi Note 11 Pro 5G est déjà en promotion chez notre partenaire à partir du 16 février à 9 heures du matin. Il faut pour cela utiliser le code SDFRF055 pour économiser 30 € sur tous les modèles, mais vous profiterez d’un coupon de 10, 15 ou 20 € sur la page du produit.

Cela fait passer le modèle 6 Go de RAM + 64 Go de stockage à 298,80 €, le 6+128 à 334,80 € et le 8+128 à 358,80 €.

Les + du Redmi Note 11 Pro 5G :