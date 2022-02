Bon plan : le Xiaomi Redmi Note 11 à 159 € chez Goboo !

Le Redmi Note 11 débarque avec son magnifique écran OLED de 6,43 pouces (16,3 cm) et son taux de rafraîchissement de 90 Hz permettant une navigation ultra fluide. Dans ses entrailles, on va trouver un très intéressant SoC Qualcomm Snapdragon 680 couplé à 4 Go de mémoire vive. Pour le stockage, on pourra compter sur 64 ou 128 Go qu’il est possible de porter à 512 Go via carte microSD. Comme d’habitude chez le fabricant chinois, l’endurance n’est pas en reste avec un accu de 5000 mAh qui peut se charger à 33 W via le bloc d’alimentation fourni. Côté photo, l’objectif principal de 50 mégapixels est clairement un des points forts au regard du prix. L’appareil compte aussi un ultra grand-angle de 8 MP, un mode macro et un dernier module pour les portraits.

Normalement affiché à 199 € (pour la version 64 Go), le prix en en baisse à 179 €, mais jusqu’au 19 février à 13h c’est encore 20 € qui sont retirés à la facture pour un prix final de 159 €. Et si vous commandez un Note 11 (4 Go + 128 Go), vous recevrez gratuitement un bracelet connecté Mi Band 6 en cadeau ! Les appareils sont livrés depuis l’Espagne rapidement et sans frais de douane alors c’est le moment de renouveler votre appareil sans mauvaise surprise.

Le Xiaomi Redmi Note 11S est aussi en promo !

La version Note 11S, est légèrement mieux équipée que son petit frère. S’il dispose du même écran, de la même batterie et de la même charge rapide 33 W, la puce est une MediaTek Helio G96 adossée à 6 Go de RAM. Ce modèle est donc plus adapté aux jeux vidéo. Côté photo c’est là aussi meilleur avec un objectif principal Samsung HM2 de 108 mégapixels : le même que la version Pro avec une ouverture de f/1.9 pour des clichés saisissants ! Le Xiaomi Redmi Note 11S est quant à lui proposé à 249 €. Ne traînez pas !

