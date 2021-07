Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 255 € (-25%)

La série de Redmi Note 10 est sortie il y a peu de temps et cette version Pro est bien sûr la meilleure de toutes. Alors qu’on peut trouver l’appareil sur le magasin officiel à 299 €, Banggood le propose à seulement 255 € en version « Global » (langue française et compatible avec les réseaux hexagonaux) : une affaire en or pour un appareil qui propose des fonctionnalités « Premium ».

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est ce qui se fait de mieux dans cette catégorie : au-dessus des Note 10 et Note 10S, il est même plus joli que le POCO X3 Pro avec lequel il partage pas mal de caractéristiques.

Il est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 732G, de 6 Go de RAM, de 128 Go d’espace de stockage et d’une batterie très confortable de 5020 mAh permettant de rester loin d’une prise de courant pendant au moins 3 jours. La charge rapide de 33 W fait des miracles et le chargeur compatible est dans la boîte !

Photo 108 MP et écran AMOLED 120 Hz !

Pour 255 €, l’appareil propose un magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un rafraîchissement de 120 Hz : une dalle normalement réservée aux appareils qui coûtent un bras. Et ce n’est pas tout puisque côté photo, Xiaomi a mis les petits plats dans les grands avec un objectif principal de 108 mégapixels qui propose un mode nuit excellent et de la vidéo 4K (1080p à 60fps). Mais il est aussi complet avec un module ultra grand-angle de 8 mégapixels (108° de champ de vision), un mode macro 5 MP et un objectif dédié aux portraits.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro tourne sous la dernière version de MIUI 12 (Android 11) et ajoute des fonctionnalités créatives très sympas comme le Dual View (enregistrement vidéo avant/arrière simultanément), le clone vidéo, le time-lapse, un ralenti, etc. Un appareil tout aussi à l’aise pour le jeu, la photo ou regarder Netflix. Si vous souhaitez vous équiper à moindres frais, c’est le top en ce moment. Pour arriver au prix de 255 € (frais de port compris), il faudra décocher les cases relative à l’assurance d’expédition et à l’assurance écran cassé. L’appareil est encore disponible en gris onyx et bronze.

Le Redmi Note 10 existe aussi en version 5G. Il est un peu moins bien que le Note 10 Pro au niveau des caractéristiques, mais si vous désirez la 5G on le trouve en soldes à seulement 175 € en ce moment…

Pourquoi conseillons-nous le Xiaomi Redmi Note 10 Pro ?