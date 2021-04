Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 10 en promo à seulement 171 €

Le Xiaomi Redmi Note 9 a été un succès planétaire avec un rapport qualité-prix imbattable, mais son successeur, le Redmi Note 10 frappe encore plus fort avec un écran AMOLED, une charge rapide, un nouveau processeur et un îlot photo très convaincant. Cet appareil est en ce moment proposé à 171 € chez notre partenaire Gearbest.

Vous désirez un appareil puissant, joli, endurant et à l’aise en photo ? Ne cherchez plus ! Le Xiaomi Redmi Note 10 est le nouveau champion du rapport qualité/prix. Pour 171 € (frais de port gratuit), vous pouvez acquérir un appareil au look sympa (vert, blanc ou gris foncé), doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 678 (8 cœurs 2,2 GHz max), de 4 Go de RAM LPDDR4X et de 64 Go d’espace de stockage au standard UFS 2.2.

Des tas de fonctionnalités pour moins de 180 € !

Normalement réservée aux appareils haut de gamme, nous avons ici affaire à une dalle AMOLED de 6,43 pouces (16,33 cm) avec une belle définition de 2400 x 1080 pixels. Côté photo, c’est très complet et de qualité avec 4 objectifs dorsaux : un module de 48 mégapixels «tout terrain» et à l’aise de nuit, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un dernier permettant de donner plus de «peps» à vos portraits. Comme d’habitude chez Xiaomi, l’autonomie est au top avec une grosse batterie de 5000 mAh qui comprend une charge rapide de 33 W. Bien sûr, le chargeur compatible est dans la boîte et grâce à cette technologie, vous récupérerez 50 % de votre jauge en 25 minutes : pas mal pour un appareil à moins de 180 €, non ?

Le dernier système d’exploitation

Pour le reste, le Xiaomi Redmi Note 10 embarque bien sûr le dernier système d’exploitation MIUI 12, une prise jack, une compatibilité WiFi 5 dual band et un port infrarouge. Si vous avez besoin de plus d’espace, la version avec 128 Go est aussi en promo à 197 €. Elle est disponible en 3 couleurs.

Les + du Xiaomi Redmi Note 10 :