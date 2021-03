Bon Plan : Le Xiaomi Redmi Note 10 à 154 € (version Pro à 224 €)

Chez Xiaomi, la série Redmi est connue pour son rapport qualité/prix imbattable. En ce début de mois de mars, les nouveaux modèles Redmi Note 10 et Note 10 Pro sont de sortie. Et pour cet événement, le revendeur officiel Goboo propose un prix imbattable et une livraison rapide d’Espagne…

Jusqu’au 7 mars 2021, le site Goboo (revendeur officiel de Xiaomi) propose une réduction incroyable sur les Redmi Note 10 et Note 10 Pro qui viennent de sortir avec 25 € de réduction sur les achats de plus de 50 €. Ce qui fait que le Redmi Note 10 64 Go est à 154 € au lieu de 179 € et que le modèle 128 Go passe de 199 € à 174 €. Idem pour les versions Pro à 224 € et 244 € au lieu de 249 et 269 €.

Pour tenter de gagner cette réduction, il faudra se rendre sur cette page.

Vous pourrriez même gagner un prix encore plus syma après avoir tourné la roue. Pas mal pour deux appareils qui ont été présentés officiellement cette semaine. Mais que proposent exactement ces deux nouveaux modèles ?

Un prix agressif !

Le Xiaomi Redmi Note 10 propose un écran AMOLED de 6,43 pouces (16,33 cm) FHD+ avec une puce Qualcomm Snapdragon 678 épaulé par 4 Go de RAM. Côté photo on pourra compter sur un capteur principal de 48 mégapixels (ouverture f/1.79 avec des photosites de 0.8μm), un ultra grand-angle de 8 MP (ouverture f/2.2 et angle de vue de 118°), un module macro de 2 MP et un capteur pour la profondeur de champ de 2 MP lui aussi. Série « Redmi » oblige, Xiaomi signe encore une batterie confortable de 5000 mAh avec une charge rapide 33 W : incroyable pour un appareil à seulement 154 € (il suffit de le mettre dans sa manier avant le 7 mars pur avoir automatiquement une réduction de 25 € sur tous les modèles).

Une version Pro très séduisante…

La version Pro de ce Redmi Note 10, propose un cran un peu plus grand (6,67 pouces = 16,94 cm) et balayé en 120 Hz, une puce Qualcomm Snapdragon 732G avec 6 Go de RAM et une partie photo un peu plus costaude avec un capteur principal de 108 mégapixels (ouverture f/1.9 et photosites de 2.1μm), les même ultra grand-angle et capteur portrait, mais un module télémacro de 5 MP. Côté batterie, c’est pratiquement un copié-collé avec un accu de 5020 mAh et toujours la charge rapide de 33 W. Ce Redmi Note 10 Pro est affiché à partir de 224 € dans sa version avec 64 Go de stockage.

Les + du Redmi Note 10 :