Bon Plan : le Xiaomi Redmi A1 à seulement 85 € (-28%) !

Difficile de faire moins cher que le Redmi A1 : un smartphone sous Android Go à seulement 85 €. La fiche technique est suffisante et avec sa batterie XXL, l’appareil dispose d’une autonomie record…

Pas facile de trouver un smartphone potable sous la barre des 100 €. Pourtant, ce Xiaomi Redmi A1 réussit quand même à proposer un ensemble cohérent pour seulement 85 €. C’est un prix plancher pour les petites bourses ou pour offrir son premier smartphone à un enfant par exemple. Ce Redmi A1 propose une puce MediaTek Helio A22 8 cœurs avec 2 Go de RAM qu’il est possible d’étendre à 4 Go en utilisant une partie de la mémoire de stockage. Si vous ne pouvez pas jouer à des jeux en 3D, le Redmi A1 s’en sort avec les honneurs pour la plupart des applications. C’est aussi un appareil double-SIM avec la radio FM et toutes les bandes de la 4G française.

Pas cher, mais cohérent !

Côté photo, il faudra se contenter d’un capteur 8 MP compatible HDR, d’un module pour les portraits et d’un objectif frontal de 5 MP. Bien sûr la 4K est absente du mode vidéo, mais on pourra s’amuser avec des modes ralenti ou accéléré. L’écran est de bonne taille (6,52 pouces soit 16,5 cm de diagonale) et propose une définition HD+ confortable, mais le point fort de ce Redmi A1 c’est sa batterie de 5000 mAh qui lui confère une autonomie de champion : 30 heures d’appel, 746 heures en veille et presque 4 jours sans avoir à recharger l’appareil. Enfin ce Redmi A1 n’est pas moche du tout ce qui est quand même plaisant. Notez aussi qu’en commandant cet article, vous ne paierez pas de frais de port et que la livraison s’effectuera en moins de 5 jours.

Pourquoi nous vous conseillons le Xiaomi Redmi A1 :

Un prix défiant toute concurrence

Un écran pas vilain du tout

Une grosse autonomie