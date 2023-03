Bon Plan : le Xiaomi Redmi 9A à seulement 92,99 €

Pas facile de trouver un appareil sympa à moins de 100 €. Entre les marques avec des noms fantaisistes et les fausses promos, les utilisateurs aux budgets serrés ont parfois de bien mauvaises surprises. C’est pourquoi nous vous proposons ce jour le Xiaomi Redmi 9A : un appareil avec tout ce qu’il faut et qui est affiché en ce moment à seulement 92,99 € chez Rakuten. Cet appareil « low cost » embarque un écran LCD IPS de 6,53 pouces (16,3 cm) et un processeur tout terrain : le MediaTek Helio G25 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible à 512 Go.

Une endurance de marathonien !

Comme d’habitude avec les appareils Xiaomi, l’autonomie n’a pas été laissée de côté puisque la batterie de 5000 mAh permet de se passer de chargeur pendant 3 jours. Côté photo, Xiaomi assure le minimum avec un seul et unique capteur de 13 mégapixels au dos qui se révèle particulièrement bon et polyvalent. Notez enfin que le WiFi 5, le Bluetooth, la radio FM, un filtre à lumière bleue et la reconnaissance faciale sont de la partie… Difficile de faire mieux pour ce prix plancher. Notez qu’on le trouve en vert et en gris anthracite pour le même prix, il suffit d’aller dans les filtres et de faire son choix en suivant notre lien.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Idéal pour équiper un enfant ou un senior

Une batterie XXL qui fait des miracles

Les fonctionnalités d’Android 11