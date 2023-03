Bon Plan : le Xiaomi Redmi 10A à seulement 102 €

Il ne faut pas confondre la gamme des Redmi Note avec celle des Redmi. Cette dernière est encore moins chère tout en proposant une fiche technique très sympa. Ce ne sont pas des foudres de guerre, mais ils font le boulot pour un prix ridicule. Ce Redmi 10A st en effet un smartphone qui cumule pas mal de qualité. On compte tout d’abord de belles performances avec un SoC MediaTek Helio G25 qui assure l’essentiel puisqu’il sera à l’aise pour la plupart des applications. L’appareil embarque aussi une batterie de 5000 mAh très endurante (comptez 3 jours d’utilisation sans avoir à le recharger) et un écran est plutôt confortable doté d’une diagonale de 6,5 pouces (16,5 cm).

L’essentiel pour une centaine d’euros !

Le Xiaomi Redmi 10A intègre 2 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible à 512 Go, un environnement Android 11 récent avec une surcouche MIUI 12.5.3 très bien foutue, un récepteur radio FM et un émetteur infrarouge pour transformer son smartphone en télécommande universelle (voir notre vidéo). Côté photo, on pourra compter sur un capteur principal de 13 mégapixels plutôt polyvalent et un objectif pour les portraits. Enfin, c’est aussi un appareil au design très sympa et qui ne fait pas « cheap » une fois en main. Le Redmi 10A est l’appareil idéal pour équiper un enfant sans risquer gros (une coque transparente est livrée dans la boîte) ou offrir un nouveau smartphone à papy qui a le même depuis 2014…

Affiché à 149 €, on le trouve en ce moment à 102 € tout rond chez Rakuten. Vous gagnerez en plus 5,10 € dans votre cagnotte du Club R…

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Une très bonne autonomie

L’essentiel pour seulement 102 €

Idéal pour équiper un enfant ou un senior