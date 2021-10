Bon Plan : le Xiaomi Redmi 10, meilleur rapport qualité/prix à 155€

Ne confondez pas le Redmi 10 avec les Redmi Note 10 (10, 10 5G, 10S et 10 Pro). Pour l’instant, il n’y a qu’un seul Redmi 10 et c’est un smartphone qui cumule pas mal de qualités en cette année 2021. On compte tout d’abord de belles performances avec un SoC MediaTek Helio G88 aussi intéressant sur le papier qu’en condition réelle, un « combo » dual-SIM + microSD (sans choisir l’un ou l’autre), une batterie XXL de 5000 mAh qui déboîte et surtout un écran pas mauvais du tout.

Performance confortable et écran nickel

Ce dernier est plutôt confortable avec une diagonale de 6,5 pouces (16,5 cm), mais il est rafraîchi en 90 Hz « adaptatif ». Cela signifie que le balayage est meilleur que le balayage standard de 60 Hz ( 409 DPI et 2400 x 1080 pixels), mais qu’il s’adapte à votre utilisation : et cela change tout aussi bien en vidéo, qu’en navigation ou que dans les sessions de jeu. Une fonction réservée à des appareils bien plus chers d’habitude.

Un joli lot de fonctionnalités

Le Xiaomi Redmi 10 intègre 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible à 512 Go, un environnement Android 11 récent avec une surcouche MIUI 12.5.3 très bien foutue, du WiFi 5 dual band, le NFC, mais aussi (Xiaomi oblige), un récepteur radio FM et un émetteur infrarouge pour transformer son smartphone en télécommande universelle (voir notre vidéo). Côté photo, on est plutôt gâté pour ce segment avec un capteur principal de 50 mégapixels plutôt polyvalent, un ultra grand-angle, un mode macro et un objectif pour les portraits qui font diablement bien le job et de la vidéo en 1080p.

Affiché à 179 € sur le site officiel, on le trouve ici à seulement 155 € avec les frais de douane. N’oubliez pas de décocher la garantie sur la livraison (intégré à votre paiement par carte bancaire) et l’assurance pour la casse de l’écran pour profiter du meilleur prix.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Une autonomie gigantesque

Très complet en photo

Un écran 90 Hz de qualité

Les Redmi 9A, 9C, 9T et Note 10S en promo

Difficile de faire moins cher que le 9A qui est l’entrée de gamme absolue. Il propose quand même un écran très convenable, un appareil photo de qualité sans fioriture et une batterie endurante de 5000 mAh.

C’est une version ++ du Redmi 9A, un peu plus véloce, avec de meilleurs capteurs photo et la fonction NFC. À vous de voir si cela vaut les 26 € de plus…

Le 9T est le meilleur de « Redmi » et contrairement aux autres, il est sorti en 2021 et pas l’année dernière. Au programme : une autonomie XXL, des photos pleines de charmes pour le prix et

Voici le tout dernier des « Redmi Note », le 10S : un très bon millésime avec une partie photo séduite, une batterie XXL (comme toujours avec cette marque) et un écran magnifique qui provient directement de la division du dessus.