Bon plan : le Xiaomi POCO F2 Pro 5G tombe à 409 euros chez Rakuten !

Le « Black Friday » et son cortège de promos n’est pas encore là que les bons plans frappent déjà à notre porte. Aujourd’hui, c’est l’excellent POCO F2 Pro qui voit son prix chuter à 409 euros contre 549 euros habituellement.

Le POCO F2 Pro est une option sérieuse dans le monde des mobiles haut de gamme puisqu’il propose un SoC Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, le WiFi de sixième génération (802.11 ax), un refroidissement liquide et une charge rapide 30 W.

L’écran n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’une magnifique dalle OLED de 6,67 pouces (16,9 cm) sans encoche ou «trou» puisque le capteur photo frontal est motorisé et sort rapidement de la tranche supérieure quand c’est nécessaire. En ce qui concerne le reste de la partie photo, le POCO F2 Pro propose un objectif principal de 64 mégapixels (avec une option vidéo 8K), un module macro de 5 mégapixels, un module pour les portraits et un ultra grand-angle de 13 MP.

Pourquoi conseillons-nous ce POCO F2 Pro ?