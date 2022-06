Bon Plan : le Xiaomi Mi Band 7 à seulement 38 € chez Hekka !

Alors qu’il est proposé normalement à 69,99 $ (65 €), le Xiaomi Mi Band 7 est en réduction sur le site à seulement 59,99 $ (56 €). Sauf qu’en ce moment vous profitez aussi d’une réduction de 10 $ (9,30 €) pour les commandes au-dessus de 29 $ et d’une dernière réduction de 10 $ avec notre code androidmt10. Au final, le dernier bracelet connecté de la marque chinoise vous reviendra à environ 38 €, frais de port compris.

Mais est-ce une si bonne affaire que ça ?

120 sports et des mesures très poussées

Le dernier-né des bracelets connectés de chez Xiaomi est aussi le plus complet avec un très bel écran AMOLED lumineux de 1,62 pouce, une batterie de 180 mAh qui lui assure une autonomie de 2 semaines, une certification d’étanchéité pour la natation (résistant à 50m de profondeur), un accéléromètre, un gyroscope et des capteurs pour quantifier l’oxygène dans le sang (saturation), les calories dépensées et les battements cardiaques. Livré avec son chargeur USB magnétique, le Xiaomi Mi Band 7 dispose de centaines de « skins » personnalisables, mais ce qui est intéressant chez ce dernier c’est sa capacité à enregistrer les activités de plus de 120 sports, des plus répandus aux plus anecdotiques : foot, tennis, skate, corde à sauter, vélo, course à pied, ski, haltérophilie, etc.

