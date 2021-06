Bon Plan : Le Xiaomi Mi 2 Pro+ à seulement 258 €

Le Xiaomi Mi 2 Pro+ est affiché en ce moment à 283 €, mais avec notre code FRJUNE20, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 25 € ce qui abaisse le prix à 258 €. Un très bon prix pour un aspirateur-robot qui propose énormément de fonctionnalités avancées. Il est notamment possible de le faire fonctionner uniquement aux heures que vous voulez, lorsque vous êtes absent par exemple. Il est entièrement programmable et depuis l’application vous pouvez aussi définir des limites virtuelles où il ne pourra pas passer, afin d’éviter de tremper un tapis par exemple. Doté d’un système de navigation intelligent, il garde dans sa mémoire la position des obstacles et des meubles dans votre domicile et avec ses 8 cm d’épaisseur il passe sous votre lit et canapé.

Puissant et endurant

Puissant, il génère une force d’aspiration de 3000 Pascals largement suffisante pour se débarrasser de gros débris ou d’aspirer les poils d’animaux incrustés. Bien sûr, le Xiaomi Mi 2 Pro+ propose aussi de passer la serpillière pour vous avec son réservoir d’eau de 250 ml qui collecte la poussière dans un compartiment à part. Il est donc possible de laisser l’appareil faire le ménage en une seule passe.

Enfin, il est très endurant avec son accu de 5200 mAh lui confère 180 minutes d’autonomie. Lorsque sa jauge d’énergie atteint la barre des10 %, il regagnera sa base tout seul pour recharger ses accus et continuer son travail. Livré avec ses accessoires de nettoyable, il est expédié depuis la France en 3 jours. Pas de frais de port ou de taxe douanière à payer, c’est 258,99 € et c’est tout !

Les + du Xiaomi Mi 2 Pro+ :