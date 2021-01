Bon Plan : le Xiaomi Mi 11 [Snapdragon 888] en avant-première à 702 €

Alors qu’il doit être présenté officiellement en France le 8 janvier, le Xiaomi Mi 11 est déjà disponible chez notre partenaire Gearbest puisqu’il est déjà sorti en Chine. Ce smartphone, entièrement compatible avec les standards européens, est le premier appareil qui propose la nouvelle puce Snapdragon 888. C’est d’ores et déjà l’appareil le plus puissant du moment, mais ce n’est pas sa seule qualité…

Le Xiaomi Mi 11 est le premier appareil à proposer le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 888 sur le marché. Inutile de préciser qu’il est dorénavant le smartphone le plus rapide de l’ouest (et de l’est aussi d’ailleurs) avec un score AntTuTu de 708 425 alors que le Mi 10 Pro dépassait péniblement les 667 000. C’est donc le nouveau champion. L’appareil embarque 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.0 et bien sûr la 5G, le WiFi 6, le NFC et le Bluetooth 5.2 sont de la partie.

L’écran OLED 6,81 pouces (17,3 cm) 120 Hz propose une définition très confortable de 3200 x 1440 pixels. Côté photo, le Mi 11 se repose sur son fameux capteur 108 mégapixels auquel les ingénieurs ont ajouté un ultra grand-angle de 13 MP (123°) et un objectif macro de 5 MP.

Charge rapide sans fil 50W

Encore une fois Xiaomi se démarque avec sa batterie de 4600 mAh qui supporte la charge rapide 55 W : la garantie de recharger entièrement votre appareil en moins de 40 minutes. Cerise sur la gâteau, la charge sans fil est enfin de mise sur un flashship de la marque avec la prise en charge du 50 W : un record mondial (encore !).

Les + du Xiaomi Mi 11