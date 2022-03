Bon Plan : le Xiaomi 12X à seulement 479 € chez Hekka !

Cette année, en plus de son flagship et de sa version « Pro », Xiaomi sort une version « X » quasi identique, mais bien moins chère. Le Xiaomi 12X constitue un des meilleurs rapports qualité-prix de ce premier trimestre 2022…

Cette année, les flagship de la marque chinoise se nomment Xiaomi 12, 12 Pro et 12X. Mais c’est de ce dernier que nous allons parler ici. Il s’agit en fait d’un Xiaomi 12 qui ne comprend pas de charge sans fil et qui propose un SoC légèrement moins ambitieux puisqu’on aura le droit au très bon Qualcomm Snapdragon 870 5G au lieu du 8 Gen 1. Dans 99 % des utilisations, vous ne verrez pas la différence. Même les accrocs aux jeux ou les utilisateurs d’applications gourmandes plébiscitent ce choix audacieux. Avec ses 8 Go de RAM LPDDR5, l’appareil est une petite bombe. Tout le reste de la configuration est identique à celle de son grand frère : dalle AMOLED de 6,28 pouces (résolution 419 DPI et rafraîchissement 120 Hz), batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 67 W (passez de 8 à 90 % en 15 minutes) et surtout des qualités photo indéniables.

Des photos 5 étoiles !

Il faut dire que le Xiaomi 12X est doté de trois objectifs : un module principal de 50 mégapixels très à l’aise dans la nuit et parfait pour la vidéo, un ultra grand-angle de 13 MP, un capteur macro de 5 MP et un dernier module frontal pour les selfies de 32 MP. La nouvelle norme WiFi 6 ax est aussi de la partie et bien sûr, le tout fonctionne sous Android 12. Alors que le Xiaomi 12X est affiché à seulement 487,95 € (version avec 128 Go de stockage) chez Hekka, vous pouvez profiter d’une réduction de 10 $ (9 €) avec notre code androidmt10, ce qui porte le prix à environ 479 €. La version avec 256 Go de stockage passera quant à elle à 500 €.

Chez Hekka, la TVA et les frais de port sont offerts !

Hekka est un nouveau magasin en ligne qui coopère avec de nombreuses marques : Xiaomi, Lenova, OnePlus, Nokia, Chuwi, etc. Non seulement les articles sont affichés avec la TVA incluse (pas de mauvaise surprise au moment de la livraison), mais durant tout le mois de mars les frais de port sont offerts ! N’hésitez pas à jeter un œil aux ventes flash et autres promotions sur tout leur catalogue. D’ailleurs le code promo androidmt10 est valable sur tout le site, alors profitez-en (sur les articles au-dessus de 29$, profitez d’une réduction de 10$).

Les + du Xiaomi 12X :