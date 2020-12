Bon Plan : Le Ulefone Armor 7, smartphone blindé et étanche à 294 € au lieu de 525 € (-44%)

Une référence dans son domaine, le Ulefone Armor 7 est ni plus ni moins l’un des smartphones blindés les plus fiables du marché. Étanche, résistant aux chocs et aux températures extrêmes. Très complet avec un appareil photo perfectionné et un grand écran très classe… Actuellement en promo à -44%, ce qui ramène son prix à 294 euros !



Ce smartphone est un des cadors du genre. Non seulement ce Ulefone Armor 7 regroupe toutes les qualités de résistance (certification IP68, chocs, chaleur, pression…), mais il intègre aussi toutes les dernières fonctionnalités à la mode et des composants à la pointe de la technologie comme sa triple caméra arrière (48 mégapixels compatible 4K avec un zoom optique), son CPU performant avec 8 Go de RAM ou son magnifique écran de 6,3 pouces (16 cm).

Certains de ces appareils sont juste « secondaires », mais cet Armor 7 peut très bien vous accompagner tous les jours d’autant qu’il comprend aussi un capteur d’empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la charge inversée et la recharge sans fil . Enfin, la batterie de 5500 mAh vous octroie une autonomie XXL avec au moins 2 jours de fonctionnement et pas loin de 5 jours en veille. Un cador on vous dit !

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?