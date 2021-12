Bon Plan : le UGREEN 100W GaN Fast Charger à moins de 55 €

Plutôt que de gérer toute une collection de chargeurs à la maison et de devoir tous les emporter avec vous lorsque vous vous déplacez, UGREEN a la solution ! Son chargeur rapide 100 W permet de recharger 4 appareils en même temps : mobile, tablette, PC, console, etc.

Le problème lorsqu’on a plusieurs appareils électroniques à recharger c’est qu’il faut se battre pour trouver une prise disponible. Le chargeur rapide UGREEN permet de recharger 4 appareils en même temps avec une puissance maximale de 100W. Il dispose de 3 ports USB-C et d’un port USB-A. Les deux premiers délivrent du 100 Watts, mais lorsque les trois sont utilisés, la puissance est répartie de la sorte : 45W + 30W + 22,5W.

Vous pouvez donc recharger ordinateurs, smartphones (les produits Samsung, Xiaomi, OnePlus mais aussi les iPhone d’Apple), tablettes, console Nintendo Switch ou des AirPods en même temps à puissance maximale pour chaque situation. Ce chargeur UGREEN est plus compact et moins cher que le chargeur Apple pour MacBook Pro 16 pouces tout en remplissant mieux son office puisqu’il ne suffit que de 1h et 54 min pour passer le jauge de batterie de 0 % à 100 % sur ce type d’appareil. Pour les iPhone 13, il est possible de récupérer 50 % en 30 minutes.

Puissant et sans chauffe excessive…

Avec une puissance de 100W et 4 appareils en charge simultanée, vous avez peur de la chauffe ? Ne craignez rien, le chargeur rapide UGREEN utilise du nitrure de gallium (GaN). Il s’agit d’un matériau utilisé de plus en plus fréquemment dans la composition des semi-conducteurs des chargeurs. Sa force ? Elle produit beaucoup moins de chaleur. En produisant moins de chaleur, les composants du chargeur peuvent être physiquement plus proches les uns des autres pour une meilleure sécurité et obtenir un produit compact (69 x 69 x 33 mm pour 235g). Ce chargeur rapide UGREEN est normalement affiché au prix de 75,99 € mais avec le code 100WGANFR, vous profiterez d’une réduction immédiate pour un prix final de 66,99 €. Attention, vous n’avez que jusqu’au 28 décembre pour en profiter…

Les + du UGREEN GaN 100W :