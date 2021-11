Bon Plan : le tapis de course ACGAM B1 à 159 € (-55%)

Parmi les promos flash du Cyber Monday chez Geekbuying, nous vous avons sélectionné ce tapis de course facile à ranger avec haut-parleur Bluetooth. Une réduction de -55 % avec en plus une livraison rapide depuis l’Europe et aucuns frais de port à payer !

Un tapis de course qui ne prend pas de place à la maison !

Ce tapis de course ACGAM B1-402 est équipé de 5 couches de revêtement permettant d’absorber les chocs et d’éviter les accidents liés aux glissades. Toujours pour éviter les accidents, l’appareil propose un système de sécurité avec une ficelle clippé à votre short. Si vous perdez pied et que la ficelle tire suffisamment sur la base du tapis, il s’arrête automatiquement. Il embarque aussi une télécommande et un reposoir pour votre smartphone ou votre tablette : comme ça vous pourrez regarder une série pendant que vous perdez vos calories.

Vous préférez la musique ? L’appareil dispose de haut-parleurs Bluetooth pour faire du sport au rythme de vos morceaux préférés. Facile à ranger sans un lit ou un canapé et facile à déplacer d’une pièce à l’autre, le ACGAM B1 est équipé d’un moteur silencieux qui permet de courir de 1 à 6 km/h et d’un afficheur qui va vous dire depuis combien de temps vous courez, combien de calories vous avez dépensées, votre distance et la vitesse moyenne. Un bon moyen de faire du sport sans inconvénient qui peut être livré chez vous entre 2 et 7 jours

Affiché à 354 €, l’appareil ne coûte que 168 € pendant quelques jours, e en utilisant le code NNNGKBFR037, vous disposerez d’une réduction supplémentaire pour l’obtenir à seulement 159,69 €.

Les + du ACGAM B1-402 :