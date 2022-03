Bon Plan : le surprenant Xiaomi Redmi 10C à seulement 144 €

La gamme Redmi est divisée en deux avec les « Note » de milieu de gamme et les Redmi « normaux » qui correspondent à l’entrée de gamme. Avec ses Redmi 9, 9A et 9C, Xiaomi a cartonné l’année dernière et la société chinoise remet le couvert avec son Redmi 10C : un smartphone à prix plancher qui est quand même doté d’une fiche technique très sympa pour son tarif. L’appareil est en effet équi d’un écran 6,71 pouces (17 cm) avec une définition HD+ 1650 x 720 pixels et d’une puce Qualcomm Snapdragon 680 gravée en 6 nm et cadencée à 2,4 GHz.

Une fiche technique alléchante. !

La partie photo est surprenante avec un objectif de 50 mégapixels épaulé par un module pour capturer les portraits les plus saisissants. Une telle qualité est inédite sur un appareil de cette gamme ! Bien sûr, la batterie assure avec une capacité de 5000 mAh et une charge rapide compatible 18 W. Disponible en version 64 ou 128 Go, vous pourrez porter le stockage à 1 To grâce à l’emplacement microSD (sans sacrifier les deux slots nano SIM). Compatible Bluetooth 5 et NFC, le Redmi 10C prend en charge Google Pay et fonctionne sous Android 11 via MIUI 13. L’appareil est disponible en vert, bleu et gris à 144 € pour la version 64 Go et 175 € pour la version 128 Go.

Une belle réduction et des cadeaux…

Attention, cette promotion commencera le du 28 mars à 9h pour se terminer le 1er avril. Les 5 premiers clients auront la chance de repartir avec un Redmin 10C à seulement 60 $ (54,50 €) ! En laissant un commentaire sur la page du produit vous pouvez tenter de gagner un smartphone gratuit. Sachez aussi que les 100 premières commandes seront accompagnées d’un cadeau.

Les + du Xiaomi Redmi 10C :

Un prix très très bas !

Un écran très confortable

Un capteur photo 50 mégapixels