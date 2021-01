Bon Plan : le séduisant POCO M3 à seulement 125 €

Ce POCO M3 un appareil très intéressant avec un look très sympa : un dos en similicuir jaune et un ilot photo marqué du logo POCO. Et pourquoi dépenser des fortunes pour s’équiper ? Ce smartphone embarque une puce Snapdragon 662 adossée à 4 Go de RAM et embarquant 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go). L’écran LCD de 6,53 pouces (16,6 cm) Full HD+ est clairement au-dessus de sa catégorie et la batterie de 6000 mAh tutoie les sommets avec presque 5 jours d’autonomie.

L’appareil qui en propose toujours plus…

Ce POCO M3 est aussi à l’aise en photo avec un module principal de 48 MP, un capteur dédié à la profondeur de champ pour les portraits et un mode macro. Mais ils se débouillent chez Xiaomi pour embarquer autant de fonctionnalités pour un prix aussi bas ? C’est d’autant lus surprenant que l’appareil intègre aussi un lecteur d’empreintes digitales latéral, le double SIM, un tuner radio et une charge rapide.

Pour en profiter il faudra entrer le code L7FZCEB90M après avoir cliqué sur Acheter. N’oubliez pas de désactiver les garanties de livraison, car vous êtes déjà assuré via PayPal ou avec votre carte bancaire…

Les + du POCO M3 :

Le meilleur rapport qualité/prix du moment

Un design original

Pas de point faible

Avec le code promo L7FZCEB90M