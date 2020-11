Bon Plan : Le Samsung Galaxy Z Fold2 5G à 1294 € au lieu de 2020 €

Le Samsung Galaxy Z Fold2 est l’appareil de toutes les démesures. Alors que son prédécesseur a été critiqué, la société coréenne a su proposer une seconde version beaucoup plus aboutie. La 5G est de la partie, la puce Snapdragon 865+ avec ses 12 Go de RAM propulse l’appareil vers des sommets et la partie photo est géniale… L’appareil est ici proposé en version noire avec une réduction de 35 % auquel vient s’ajouter un bon d’achat de 157 €.

Le Galaxy Z Fold avait beaucoup de qualités, mais ses petits défauts ont été tout simplement gommés avec son successeur : le Galaxy Z Fold2 5G. Comme son nom l’indique il est compatible avec la nouvelle norme de l’Internet mobile, mais il propose surtout une nouvelle manière de voir la téléphonie mobile.

En effet, l’appareil fait aussi bien office de smartphone que de tablette puisque lorsqu’il se déplie, vous profitez alors d’un écran géant Super AMOLED 120 Hz 7,6 pouces (19,2 cm) qui assure la continuité avec l’écran externe de 6,2 pouces (15,7 cm) : ouvrez une appli sur le premier écran et passez sur le second si nécessaire ! Le Galaxy Z Fold2 embarque un Snapdragon 865+, 12 Go de RAM, 256 Go d’espace de stockage et pas moins de 5 capteurs photo d’exception : vidéo 4K, mode nuit saisissant, portrait, ultra grand-angle, selfie de groupe… Un géant qui propose aussi une belle batterie de 4500 mAh (avec charge rapide de 25 W).

Difficile de faire plus solide comme configuration. Sorti à 2020 € il y a deux mois, il se retrouve en promo chez Rakuten à seulement 1294 € en version «noir mystique» (1437€ en «bronze mystique»). Cerise sur le gâteau, vous profiterez aussi de 157 € en SuperPoints, le système de bon d’achat de Rakuten. De quoi se faire plaisir à nouveau ou faire un cadeau à quelqu’un…

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?