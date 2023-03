Bon Plan : le Samsung Galaxy S23+ 512 Go Vert à 979,99 € (-30%) !

Grosse promo pour le nouveau Samsung Galaxy S23+ 512 Go qu’on retrouve cette semaine à seulement 979,99 € au lieu de 1339 €. Une réduction de -30% avec en plus une somme de 50 € offerte sur votre cagnotte du Club R !

Vous cherchez un smartphone puissant, doué en photo avec un bel écran ? Vous avez décidé d’opter pour un Samsung « Premium », mais le prix peut vous décourager. Sachez que chez Rakuten, le Samsung Galaxy S23+ de couleur verte avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage se retrouve à seulement 979,99 € au lieu de 1339 €. Le prix est affiché à 999,99 €, mais avec le code RAKUTEN20, vous bénéficiez encore d’une réduction de 20 € (jusqu’au 23 mars à 23h59 !). La cerise sur le gâteau c’est que lorsque votre achat aura été validé, vous recevrez la somme de 50 € sur votre cagnotte Rakuten. Vous avez alors 6 mois pour les dépenser sur le site. Faites-vous plaisir : bracelet connecté, écouteurs sans fil ou ce que vous voulez ! La livraison est gratuite et rapide (moins de 6 jours). Notez aussi que vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Vous voulez en savoir plus sur l’appareil ?

Le Samsung Galaxy S23+ : un bijou

Le Samsung Galaxy S23+ est une version musclée du S23. Il embarque une surpuissante puce Snapdragon 8 Gen 2, un écran AMOLED 6,6 pouces Full HD+ avec un rafraichissement adaptatif de 48 à 120 Hz. Côté batterie on est gâté puisque l’accu de 4700 mAh lui confère une autonomie record pour un flagship de cet acabit. En plus cette année, la version « Plus » du Galaxy S a droit à une charge rapide de 45 Watts (passez de 8 % à 70% en 30 minutes !). Côté photo, le trio gagnant de l’année précédente a été reconduit puisque le S23+ intègre un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif (zoom optique x3) de 10 MP.

Enfin, Android 13 est de la partie et le S23+ sera un des premiers à embarquer la prochaine mouture Android 14, mais aussi les 3 versions d’après. Les patchs de sécurité sont maintenant assurés pendant 5 ans. Un investissement sur le long terme donc…

Pourquoi nous vous conseillons le Samsung Galaxy S23+ :

Puissant et très bon en photo

Un écran magnifique comme toujours

Une très bonne autonomie