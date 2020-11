Bon Plan : Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 484 € au lieu de 699 €

Belle réduction de -215 € pour ce Galaxy S20 FE qui vient à peine de sortir ! Affiché à 759 € sur le site de Samsung, il est normalement à 699 € chez Rakuten, mais son prix vient de baisser à 484 € (avec 24 € de bon d’achat supplémentaire). Un prix dingue pour le dernier né de la gamme Galaxy qui propose la 5G et la puce la plus puissante du moment.

Étanche (IP68), compatible 5G et embarquant la puissante puce Snapdragon 865, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un smartphone haut de gamme avec un écran Super AMOLED magnifique de 6,7 pouces (17 cm) affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Que du très lourd pour le dernier né du constructeur coréen qui propose aussi 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go, une batterie endurante de 4500 mAh (avec charge rapide 30 W) et un trio d’appareils photo au dos très complet.

On compte un objectif principal de 12 mégapixels qui prend de très beaux clichés de jour comme de nuit (en plus de prendre des vidéos 4K à 60 fps), un ultra grand-angle de 12 MP lui aussi et un zoom optique x3 de 8 MP. Notez que l’appareil est disponible à ce prix en blanc, lavande et nuage marine (bleu). Les autres coloris sont un peu plus chers…

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?