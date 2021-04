Bon Plan : le robot aspirateur Yeedi K650 à seulement 139€

On nous avait promis des voitures volantes, il faudra se contenter de robots aspirateurs ! Cela peut paraître décevant, mais c’est plutôt pas mal ! Ces appareils permettent maintenant d’aspirer et de passer la serpillière avec un seul passage. Ce Yeedi K650 embarque en effet un double réservoir (300 ml d’eau et 400 ml pour recueillir la poussière) avec un système qui filtre les allergènes au lieu de les disperser.

L’appareil propose un mode silencieux qui permet de faire baisser le bruit à 56 dB (l’équivalent d’une conversation normale entre deux personnes), il répond à la voix (Alexa ou Google Assistant), et est entièrement programmable depuis l’appli.

Plus de deux heures d’autonomie

On peut par exemple lui donner des heures de fonctionnement, le faire nettoyer un point précis ou uniquement les bordures des pièces. L’aspirateur est aussi conçu pour ne pas tremper vos tapis : il suffira de spécifier une zone d’exclusion sur l’appli. Bien sûr le Yeedi K650 va tout seul de reconnecter à sa base lorsqu’il n’a presque plus de batterie. Notez d’ailleurs que l’accu de 1800 mAh permet de le faire fonctionner non-stop pendant 130 minutes. Avec ses 8 cm d’épaisseur, il passe sans problème sous les lits, les meubles et les canapés. Il est particulièrement efficace pour aspirer les poils d’animaux avec sa puissance de 2000 Pascals et dispose d’une brosse rotative avec un système anti enchevêtrement. L’appareil est livré avec son kit de nettoyage.

Pour profiter de cette réduction, il faudra juste vous rendre sur la page du produit, de cliquer dans la case pour obtenir une réduction de 50 € puis d’utiliser le code QEX8CEXL pour obtenir une ristourne supplémentaire de 10 €.

Les + du Yeedi K650 :