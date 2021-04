Bon Plan : le robot aspirateur Yeedi 2 Hybrid à seulement 229 €

Après le Yeedi K650 à seulement 139 €, voici son grand frère le Yeedi 2 Hybrid. Si vous avez un appartement plus grand ou une maison, c’est l’appareil qu’il vous faut d’autant qu’il est en promotion à 229 € au lieu de 299 €. Lui aussi permet de passer l’aspirateur et la serpillière en même temps grâce ses réservoirs de 240 ml pour l’eau et 430 ml pour la récupération de poussière.

Ce modèle 2 Hybrid possède par contre une aspiration plus puissante (2500 Pascals au lieu de 2000) permettant d’aspirer encore plus efficacement les résidus lourds ou des poils d’animaux incrustés dans les tapis ou la moquette. La batterie est aussi un peu plus conséquente avec un accu de 5200 mAh pour 200 minutes d’utilisation.

Jusqu’à 200 m² en une seule charge !

Il permet donc de nettoyer jusqu’à 200 m² de surface en une seule charge. Ce modèle mémorise les pièces de votre domicile pour un nettoyage plus efficace que les appareils munis d’un gyroscope et qui fonctionnent un peu de manière aléatoire. L’appli permet de paramétrer les heures de fonctionnement, d’exclure des zones de votre domicile et de choisir la puissance (3 modes, dont un paramétrage «silencieux»). Comme son petit frère, il est compatible avec Alexa ou Google Assistant, il passe sous les meubles, franchit les petits obstacles et dispose d’un capteur de vide pour ne pas tomber dans les escaliers.

Pour profiter de ce prix, il faudra aller sur la page du produit pour faire passer le prix de 299 € à 249 € puis en utilisant le code SRBEPIHL pour baisser encore la note à 229 €.

Les + du Yeedi 2 Hybrid :