Bon Plan : Le Redmi Note 11 Pro+ 5G à seulement 309 €

La série des Redmi s’agrandit en 2022 avec cet ultime Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, un appareil qu’il est possible d’acquérir pour son lancement à 309 € au lieu des 399 € prévus. Une vraie bête de course pour un prix plancher ! Il faut dire que la firme chinoise n’a pas lésiné sur la fiche technique avec une puce MediaTek Dimensity 920 compatible 5G adossée à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. L’écran n’est pas en reste avec une belle dalle AMOLED FHD+ dotée d’un rafraîchissement 120 Hz : une première sur ce segment. Compatible avec la gamme de couleurs DCI-P3 et affichant une luminosité max de 1200 nits, le confort visuel est total.

Une fiche technique impressionnante

Continuons avec ses capacités photo qui, là encore, jouent dans la division du dessus puisque le capteur principal est un composant Samsung de 108 mégapixels permettant de prendre des photos de nuit impressionnantes et des photos de jour extrêmement détaillées. Ce dernier est complété par un ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro. Les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là puisque le Redmi Note 11 Pro+ 5G dispose d’un système de charge 120 W qui permet de faire passer la batterie de 0 à 100 % en 15 minutes ! Pas mal quand on sait que les concurrents proposent rarement une charge au-dessus de 33 W… C’est aussi un appareil à l’aise avec le multimédia puisque c’est JBL qui s’est occupé de la conception des haut-parleurs stéréo. Un appareil très joli disponible en gris graphite, vert forêt et bleu étoile.

90 € de réduction et un bracelet connecté en cadeau !

Les précommandes du Redmi Note 11 Pro+ 5G sont lancées ce mardi 29 mars à partir de 17 heures (jusqu’au 6 avril). Pour profiter de la promo, il faudra faire un dépôt de 20 € sur le modèle 6+128 Go. Ce dernier sera décompté du paiement que vous pourrez faire à partir du 6 avril. Affiché à 399 €, le smartphone est proposé à 349 €, mais vous profiterez d’une réduction de 20 € sur la page produit. Vous pourrez encore profiter d’une réduction de 20 € en invitant un ami à créer un compte chez Goboo (sans obligation d’achat).

Cela ramènera le prix du smartphone à 309 € au lieu des 399 € ! Chaque client se verra offrir un sac Goboo et un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 !

Les + du Redmi Note 11 Pro+ 5G :