Bon Plan : le Redkey W12 à 259 € au lieu de 519 € (-50%)

Dans le domaine de l’hygiène domestique, les développeurs de Redkey cherchent à apporter de nouvelles améliorations et à révolutionner le nettoyage quotidien. Avec un aspirateur sans fil à forte aspiration, il est aisé d’aspirer des déchets de toutes sortes, mais lorsqu’il s’agit de déchets humides (café, sauce, soupe, etc.), ils ne seront pas d’une grande utilité. Vous passerez en effet plus de temps à nettoyer le filtre qu’à sortir la serpillière ou le balai à franges. Et même dans ce cas de figure, il faut aussi nettoyer le matériel qui a servi pour laver sinon les mauvaises odeurs auront le dessus.

Un appareil qui aspire tout et qui se nettoie tout seul !

Pour un nettoyage en une seule étape et efficace, le tout nouvel aspirateur « eau et poussière » intelligent Redkey W12 est l’arme absolue. L’appareil aspire et passe la serpillière sur les déchets secs et humides et le plus beau c’est qu’il est autonettoyant ! Remettez-le sur sa base de recharge après le ménage et appuyez sur le bouton « autoclean » : il nettoiera automatiquement la tête de brosse et le conduit d’aspiration. Il ne vous reste plus qu’à vider le réservoir à déchets.

Le système est simple : un réservoir d’eau propre de 520 ml qui dissémine de l’eau sur la brosse rotative et un second réservoir de 460 ml qui récupère déchets solides, déchets liquides et l’eau sale. L’aspirateur « eau et poussière » Redkey W12 va changer les règles du jeu en matière de nettoyage des sols, en offrant aux gens des expériences de nettoyage faciles et efficaces. Il rend la vie des gens plus facile et, plus important encore, leur fait gagner beaucoup de temps.

Une réduction de 50 % sur le prix normal

Notez aussi que l’appareil est maniable et léger avec seulement 3,8 kg. C’est aussi un appareil silencieux avec seulement 72 dB en utilisation (le bruit d’un micro-onde). Sa batterie de 2600 mAh lui octroie 45 minutes d’autonomie (l’étape autoclean n’est pas comptée dans ce délai puisqu’elle se fait uniquement lorsque l’appareil est rangé à sa base). Le Redkey W12 est livré avec sa base de recharge, des ustensiles pour le nettoyage de la brosse et une brosse rotative supplémentaire.

Normalement l’appareil coûte la somme de 599 $ (519 €) mais en ce moment vous pouvez l’acquérir pour seulement 299 $ (259 €) ce qui fait une réduction exceptionnelle de 50 %.

Vous trouverez plus d’informations sur le site officiel de Redkey :

Les + du Redkey W12 :