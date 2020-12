Bon Plan : le Raspberry Pi 4 en promo à 41 €

Même si son prix réduit peu en surprendre plus d’un, le Rapsberry Pi est pourtant une machine qui peut faire tourner un système d’exploitation comme Linux. Ce nano-ordinateur est soutenu par une fondation et une communauté très vivaces : on peut y brancher des «HAT» sur le port GPIO de 40 broches pour ajouter des fonctionnalités : capteur de température, d’humidité, écran, caméra, tuner TNT, ampli, etc. Celui que nous vous proposons ici à 41 € est la quatrième version de la carte. Il embarque un SoC ARM Cortex-A72 cadencé à 1,5 GHz, un circuit graphique capable de décoder des flux vidéos 4K, 2 Gb de RAM, 2 ports USB 3.0 (+deux ports 2.0), un port Ethernet Gigabit, le WiFi 5 et le Bluetooth 5.0.

C’est un système de choix pour faire tourner une solution de domotique comme Gladys, mais ce qui a popularisé l’appareil c’est retrogaming ! Avec un peu de matériel et le logiciel Recalbox, il est possible de retrouver les jeux de sa jeunesse autour d’une partie de Super Mario, Pac-Man, Street Fighter II, Tomb Raider, Spyro, Sonic, Flashback, Virtua Racing, etc.

En ce moment le Raspberry Pi 4 est à seulement 41,50 € chez Gearbest avec le code F5338C95C5A27000. Attention, ce code n’est valable que sur la carte seule avec de 2 Gb de RAM et pas sur les kits, mais puisque vous y êtes, allez jetez un œil aux accessoires dédiés, il y en a pour tout le monde (boîtier, écran, HAT, etc.)

