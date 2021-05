Bon Plan : le purificateur d’air Aiibot à 122 € au lieu de 199 €

Composé d’un préfiltre, d’un filtre à air et d’un filtre HEPA, le purificateur d’air Aiibot filtre efficacement 99,7 % des poussières fines, des allergènes, des moisissures et des pollens. Grâce à son filtre à charbon actif, il absorbe complètement les gaz nocifs tels que le formaldéhyde et le toluène. Enfin, son filtre à catalyseur froid peut éliminer les odeurs désagréables telles que la fumée de cigarette, les odeurs de nourriture et d’animaux. Conçu pour les grandes pièces, il dispose d’un CADR de 210m³ par heure. Une quantité d’air propre expulsé qui le rend efficace dans des pièces jusqu’à 55 m².

Plusieurs vitesses et un mode silencieux

Le purificateur d’air dispose d’une minuterie pour éviter de le faire fonctionner pour rien et de trois vitesses qui s’adaptent à vos besoins. Le mode nuit est très silencieux (29 dB) et il est facile de changer le filtre. Notez d’ailleurs qu’un voyant s’allumera pour vous notifier qu’il faudra le remplacer. La durée d’utilisation d’un filtre est de 2000 heures. Vous avez le temps de voir venir, mais Amazon propose aussi des filtres de rechange. Une housse en toile est fournie avec le purificateur d’air Aiibot. Il s’agit d’un appareil idéal pour la pièce à vivre, une chambre d’un enfant ou pour le bureau ! Alors qu’on le trouve généralement à 199,99 €, le purificateur d’air Aiibot est affiché en ce moment 139 € sur Amazon, mais en utilisant le coupon disponible sur la page (-7 €), et notre code 5XF82DWS au moment de l’achat (-10 €), l’appareil se retrouve alors à 122,99 €. Ne traînez pas trop !

Les + du purificateur d’air Aiibot :