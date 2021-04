Bon Plan : le POCO X3 Pro à seulement 228 €

On le sait, Xiaomi est très bon sur les appareils entre 180 et 250 €. Sur ce segment, le POCO X3 Pro fait dernièrement beaucoup parler de lui. L’appareil doit sortir début mai 2021, mais on le trouve déjà en précommande à un prix inférieur à son tarif « officiel » (249 €). Pas de surprise avec ce modèle puisqu’il est livré de France en une semaine.

Successeur du POCO X3, cette version Pro propose à peu près tout en mieux : c’est le principe. Non seulement la batterie est colossale avec ses 5160 mAh, mais elle embarque aussi une technologie de charge rapide 33 W qui permet de récupérer 50 % de votre jauge en un peu moins d’une demi-heure. Il tient la route et ne vous laissera pas tomber. Côté configuration, on pourra compter sur un Qualcomm Snapdragon 860 gravé en 7nm épaulé par 6 Go de RAM DDR4X et 128 Go de stockage UFS 3.1 : le haut du panier pour des transferts très rapides.

Un écran 120 Hz !

L’écran est aussi au top avec une dalle HDR 10 de 6,67 pouces (16,9 cm) proposant un rafraîchissement de 120 Hz : une technologie réservée aux appareils très onéreux comme les OnePlus 9 Pro à plus de 900 €. L’avantage ? Un défilement plus fluide et des jeux aux animations époustouflantes. L’écran dispose de la certification Gorilla Glass 6.

Complet et photo

Enfin, l’appareil dispose d’un jeu de capteur photo très intéressant avec un objectif principal de 48 mégapixels 4K très à l’aise avec les clichés de nuit, mais aussi un ultra grand-angle de 8 MP et des modules macro et portrait très convaincant. Difficile de faire mieux pour ce prix. Notons aussi la présence de la dernière version du système MIUI 12 (Android 11), de haut-parleurs stéréo, du WiFi 5 802.11ac «dual band», d’une connectivité Bluetooth et NFC, d’un port infrarouge, etc.

Affiché à 236 €, vous aurez une réduction supplémentaire avec notre code K661F148BF153000 (à saisir après avoir cliqué sur Acheter maintenant). Cela ramènera l’appareil à seulement 228 €, frais de port compris. Un très bonne affaire pour un appareil récent et au look plutôt original.

Les + du POCO X3 Pro :