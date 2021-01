Bon Plan : le POCO X3 et son écran 120 Hz à 200 € !

Le POCO X3 NFC est un smartphone pensé par Xiaomi. Équipé d’Android 10 et d’un SoC Snapdragon 762G (6 Go de RAM) dédié au jeu, c’est un appareil qui propose beaucoup de fonctionnalités pour relativement peu d’argent. Si vous avez 200 € à mettre dans un appareil, c’est celui qu’il vous faut. Son écran LCD de 6,67 pouces (16,9 cm) affiche un rafraîchissement de 120 Hz bien plus fluide que les classiques écrans 60 Hz. Et côté photo, il fait des étincelles avec 4 modules complémentaires au dos de l’appareil.

Photos et autonomie au top

On compte un ultra grand-angle de 13 MP (119° d’angle de vue), un mode macro et un objectif pour contrôler la profondeur de champ, mais les qualités de l’appareil reposent surtout sur le module principal de 64 mégapixels. Brillant de jour comme de nuit et compatible 4K : une prouesse. En ce qui concerne l’autonomie, c’est tout aussi bon avec un accu de 5160 mAh lui assure une endurance de 3 jours et une charge rapide de 33 W (de 12 à 75 % en 32 minutes). Cette version embarque 128 Go de stockage (extensible à 512 Go via carte SD) et propose aussi le double SIM et une compatibilité avec le paiement NFC.

Pour en profiter à ce prix, il faudra entrer le code L5E390C285512001 après avoir cliqué sur Acheter (seul l’appareil en couleur grise est disponible à ce prix).

Les + du POCO X3 NFC :

À 200 € c’est le champion du rapport qualité/prix

Une batterie qui dure… et avec charge rapide !

Très complet en photo

Avec le code promo L5E390C285512001