Bon Plan : le POCO M4 Pro à 199 € au lieu de 279 € !

Ce POCO M4 Pro est le premier smartphone bon marché disposant d’un écran AMOLED rafraîchit à 90 Hz. Un bonheur pour les yeux, une belle économie d’énergie, un contraste magnifique et une fluidité à toute épreuve. Mais ce n’est pas tout puisque l’appareil intègre un SoC MediaTek Helio G96 gravé en 12 nm avec 8 Go de RAM. Une puce qui se révèle être étonnamment puissante par rapport à ce qui se fait chez les concurrents d’autant que le système de RAM dynamique permet d’allouer 3 Go de mémoire vive supplémentaire depuis le stockage de 256 Go. Et s vous pensez être un peu limité, le POCO M4 Pro propose un slot microSD pour porter la capacité à 1 To.

Un capteur photo de 64 MP et une charge 33 W

Les POCO sont réputé pour être endurants et c’est encore une fois le cas avec un accu XXL de 5000 mAh ce qui lui confère une autonomie de plus de 2 jours en usage « standard » et de plus d’une journée en usage « intensif ». La bonne surprise cette année c’est la charge rapide qui passe de 18 W à 33 W. Comptez 35 minutes pour faire grimper la jauge de 8 à 70 % et une heure pile pour recharger complètement la batterie. Enfin côté photo, POCO a musclé encore une fois son jeu (comme Robert) avec un très bel objectif de 64 mégapixels, bon de jour comme de nuit.

À ce petit bijou, la marque chinoise a ajouté un ultra grand-angle pour prendre des photos de groupe, des paysages ou des bâtiments et un module macro pour les clichés de très près. Bref c’est complet et de qualité en plus de profiter d’un design très réussi. À 279 € c’est déjà un bon prix alors si on vous dit qu’en ce moment il est affiché à seulement 199 € chez Cdiscount, c’est le moment ou jamais. Si vous voulez en savoir plus, nous avons réalisé un test complet de la bête dans nos colonnes.

Les + du POCO M4 Pro :