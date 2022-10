Bon Plan : le POCO F4 5G et ses cadeaux à seulement 364 €

Le POCO F4 est ce qui se fait de mieux au niveau du rapport qualité/prix. Cet appareil, disponible chez Goboo en Nuit noire ou Nébuleuse verte, est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 870, de 8 Go de RAM DDR5, de 256 Go d’espace de stockage et d’une batterie très confortable de 4500 mAh permettant de rester loin d’une prise de courant pendant au moins 3 jours. La charge rapide de 67 W fait des miracles : seulement 38 minutes pour passer du 0 à 100 % !

Des tonnes de fonctionnalités haut de gamme…

L’appareil propose aussi un magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces (16,9 cm) avec un rafraîchissement de 120 Hz. Et ce n’est pas tout puisque côté photo, on compte pas moins de trois objectifs : un grand-angle 64 mégapixels stabilisé qui propose un très bon mode nuit et de la vidéo 4K, un ultra grand-angle 8 MP avec un champ de vision à 119° et un module macro 2 MP. Le POCO F4 propose encore plein d’autres fonctionnalités : haut-parleur stéréo, Dolby Atmos, NFC, émetteur infrarouge, protection Gorilla Glass 5, échantillonnage tactile 360 Hz, refroidissement liquide, etc.

…Pour un prix ridicule !

Si vous souhaitez vous équiper d’un appareil 5G à moindres frais, c’est le top en ce moment. Le POCO F4 est proposé à seulement 364 € chez Goboo avec le code GOBOO99. Expédié depuis l’Espagne en moins de 5 jours, vous ne paierez ni les frais de port ni les frais de douane. Cerise sur la gâteau, vous disposerez de deux cadeaux : un sac en toile réutilisable et un chargeur de voiture USB de marque UGREEN.

Les + du POCO F4 :