Bon Plan : le PC portable KUU YepBook sous Windows 11 à 336,99 €

Certes la marque n’est pas très connue chez nous (en plus d’avoir un nom…amusant), mais en Chine KUU est un des leaders du marché des ordinateurs portables et des tablettes. Nous vous proposons le YepBook : un PC portable tout métal sous Windows 11 Pro qui ne pèse que 1,6 kg pour des dimensions assez compactes (35 x 22 x 1,9 cm). Il propose des prises USB-C, USB 3.0, HDMI et jack,. Côté sans fil, le Bluetooth est de la partie tout comme le WiFi 5 dual band 2,4/5 GHz.

Une configuration solide et un bel appareil

La configuration est suffisamment puissante pour la plupart des utilisations avec un processeur Intel Celeron N5095A cadencé à 2.9 GHz, une puce graphique Intel UHD Graphics, 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 512 Go. L’écran IPS de 15,6 pouces (39,6 cm) très confortable affiche une résolution de 1920 x 1080 tandis que la batterie de 5000 mAh autorise une autonomie comprise entre 3 et 5 heures.

Enfin, l’appareil est doté d’un bouton de mise en route qui fait aussi office de capteur d’empreintes digitales : pratique et sécurisé. Pour profiter d’une réduction supplémentaire, essayez de rentrer le code GKB23MS2 au moment de payer.

Pourquoi conseillons-nous cet ordinateur portable ?

Un appareil avec un design très sympa

Un clavier rétroéclairé et un lecteur d’empreintes

Une configuration tout terrain