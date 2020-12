Bon Plan : le PC portable KUU K2S à 339 € au lieu de 467 € (-27 %)

Le KUU K2S est un laptop sous Windows 10 qui combine un design sympa, des fonctionnalités intéressantes et une configuration «tout terrain». Certes la marque n’est pas très connue chez nous (en plus d’avoir un nom… amusant), mais en Chine KUU est un des leaders du marché des ordinateurs portables et des tablettes. Ici nous vous proposons le modèle K2S à seulement 339 €, expédié rapidement d’Allemagne.

Ce PC portable tout métal sous Windows 10 ne pèse que 1,3 kg pour des dimensions assez compactes (32x22x1,6 cm). Il propose des prises USB-C, USB 3.0, HDMI et jack, un pavé numérique rétroéclairé et un trackpad qui peut se muer en pavé numérique. Côté sans fil, le Bluetooth est de la partie tout comme le WiFi 5 dual band 2,4/5 GHz. La configuration est suffisamment puissante pour la plupart des utilisations avec un processeur Intel Celeron J4115 cadencé à 2.5GHz, une puce graphique Intel UHD Graphics 600, 8 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 256 Go (la version avec 512 Go coûte 365 € avec le code R5C78D27E6512001).

L’écran IPS de 14,1 pouces (35,8 cm) très confortable affiche une résolution de 1920 x 1080 tandis que la batterie de 38 Wh autorise une autonomie comprise entre 4 et 6 heures. Enfin, l’appareil est doté d’un bouton de mise en route qui fait aussi office de capteur d’empreintes digitales : pratique et sécurisé. Pour profiter d’une réduction supplémentaire et acquérir ce laptop au prix de 339 € avec les frais de port compris, il faudra utiliser le code W5C78B82F3D53000 au moment de valider votre achat…

Pourquoi conseillons-nous cet ordinateur portable ?

Un appareil avec un design très sympa

Pas mal de fonctionnalités qui sortent du lot

Une configuration tout terrain

Avec le code promo W5C78B82F3D53000