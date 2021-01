Bon Plan : le PC portable KUU A8S à 290 € au lieu de 333 €

Ce laptop sous Windows 10 embarque un écran 15,6 pouces (39,6 cm) IPS FullHD et une double batterie Li-ion de 4500 mAh (38 Wh) autorisant 8 heures d’autonomie en utilisation mixte (5 heures en lecture vidéo). Malgré ses dimensions compactes (37,5 x 24,5 x 2,2 cm), il propose une connectique complète : USB-C, USB 3.0, HDMI, RJ45, microSD et prise jack. Côté sans fil, le Bluetooth est de la partie tout comme le WiFi 5 dual band 2,4/5 GHz.

Côté configuration, c’est un très bon rapport puissance/prix avec un processeur Intel Celeron J3455 cadencé à 2.3 GHz et gravé en 14 nm, une puce graphique Intel UHD Graphics 500, 6 Go de RAM DDR3 et un disque dur SSD de 256 Go (la version avec 128 Go ne coûte que 10 € de moins tandis que la version avec 512 Go est proposée à 319 €).

Notez enfin que le clavier dispose d’un pavé numérique. L’appareil est livré en moins de 5 jours depuis l’Espagne avec une planche d’autocollant AZERTY. Pas de code promo à entrer, il s’agit d’une vente flash alors ne traînez pas !

Pourquoi conseillons-nous cet ordinateur portable ?

Une configuration «tout terrain»

Livraison rapide, sans frais de douane

Une très bonne autonomie