Bon Plan : le OnePlus Nord N20 SE en promo à seulement 129 €

Les appareils OnePlus sont très classe et réussis, mais malheureusement chers. Or, la gamme « Nord » du fabricant chinois propose de très bons smartphones pour un tout petit prix. En ce moment, le OnePlus Nord N20 SE se retrouve à moins de 130 €.

Si vous voulez un smartphone qui a vraiment la classe sans pour autant craquer votre PEL, le OnePlus Nord N20 SE est sans doute l’achat le plus malin du moment. Il embarque une puce MediaTek Helio G35 avec 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage (extensible à 1 To avec une carte microSD) et une batterie très confortable de 5000 mAh accompagnée d’une charge rapide de 33 Watts. L’appareil profite d’un mode chargement nocturne qui va remplir votre batterie tout doucement la nuit pour ne pas la faire chauffer inutilement : vous serez sûr d’avoir 100 % à l’heure de votre réveil : malin !

Un design Premium à ce prix ?

C’est aussi un appareil qui a soigné sa partie photo avec un objectif principal de 50 mégapixels épaulé par un second objectif pour parfaire vos portraits avec un effet de flou d’arrière-plan du plus bel effet. Comme d’habitude chez OnePlus, l’écran a bénéficié d’un soin particulier : pour ce prix c’est une prouesse de propose une diagonale de 6,56 pouces aussi beaux. Contrairement aux appareils dans cette gamme de prix, le OnePlus Nord N20 SE dispose de haut-parleurs stéréo, du Bluetooth 5.3 basse consommation, du WiFi 5 dual band (802.11 ac), de la surcouche OxygenOS 12, mais surtout d’un design magnifique. Une très bonne affaire avec une livraison gratuite depuis la France !

Vous n’aimez pas la version noire ? Vous trouverez l’appareil dans un magnifique coloris bleu clair pour 135 €.

Pourquoi nous vous conseillons le OnePlus Nord N20 SE :

Un très beau smartphone pas cher !

Une batterie très endurante

Une charge rapide 33W