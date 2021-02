Bon Plan : Le OnePlus Nord N10 5G à 227 € chez Aliexpress

Si vous cherchez un appareil 5G abordable, classe et bien armé en photo, vous l’avez sans doute trouvé ! OnePlus revient sur le marché des appareils à prix sympa avec ce Nord N10 5G. Sorti cet hiver au prix de 349 €, on le retrouve chez Aliexpress à seulement 227 € avec notre code promo. Un prix vraiment «plancher»…

OnePlus se remet à faire des appareils abordables. Après s’est cantonné à sortir un puis deux appareils par an sur le haut de gamme, la firme chinoise revient à ses premiers amours et propose la gamme «Nord». Ce Nord N10 est donc un appareil 5G sorti en novembre dernier à 349 €. C’est déjà un très bon rapport qualité/prix, mais avec cette réduction supplémentaire, on peut l’obtenir à seulement 227 €, frais de port compris.

L’appareil est très joli et son écran 405 DPI de 6,5 pouces (16,5 cm) avec un rafraîchissement de 90 Hz est à tomber par terre. Côté performance, l’appareil n’est pas en reste puisqu’il embarque la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 690 avec 6 Go de RAM : un très bon équilibre entre puissance et économie d’énergie.

Un sans faute…

En parlant d’énergie, la batterie de 4300 mAh vous permettra de rester éloigné d’un chargeur pendant 2 jours tandis que la charge rapide 30W rechargera l’appareil entièrement en 40 minutes. Enfin, la partie photo n’a pas été oubliée avec objectif principal de 64 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 MP et deux objectifs de 2 MP. Le premier pour les clichés en mode macro de très près (moins de 3 cm avec le sujet) et le second pour gérer la profondeur de champ et produire de superbes portraits.

Livré chez vous en 3 jours !

Pour en profiter à ce prix vraiment sympa, il faudra utiliser le code OPN26910 lors de l’achat. Les frais de port sont compris et l’appareil est expédié de France (n’oubliez pas de choisir cette option). Vous recevrez l’appareil en 3 jours et sans frais de douane. C’est la bonne affaire du moment…

Les + du OnePlus Nord N10 :

L’appareil 5G le moins cher du moment

Un écran 90hz à ce prix ?

Une batterie qui tient la route avec une charge rapide 30W

Avec le code OPN26910