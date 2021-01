Bon Plan : le OnePlus 8T en promo exceptionnelle à 474 €

Après un OnePlus 8 décevant côté photo et un OnePlus 8 Pro hors de prix, OnePlus est revenu dans les clous avec l’excellent OnePlus 8T, qui allie fiche technique solide et très bon rapport qualité-prix. Figurez-vous que le OnePlus 8T est actuellement en promo chez Rakuten, au prix de 474 € au lieu de 599 €. Une belle affaire à ne pas rater.

Excellente nouvelle en ce mardi 12 janvier 2021. En effet, le site Rakuten commence l’année sur les chapeaux de roues avec des promotions à ne pas rater, concernant notamment le OnePlus 8T. L’un des derniers fleurons du constructeur chinois voit son prix baisser de 20%, passant ainsi de 599 € à 474 € en version Aquamarine Green ou Lunar Silver (faite un peu défiler la page pour le meilleur prix). Il s’agit d’un appareil compatible 5G équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage interne.

Mais quelles sont les forces de ce OnePlus 8T ? Avec ce smartphone, OnePlus est revenu à ses premiers amours, c’est-à-dire proposer un appareil doté à la fois d’une fiche technique solide et d’un rapport qualité-prix imbattable. C’est simple, le OnePlus 8T n’a rien à envier aux ténors du genre comme le Xiaomi Mi 10T Pro ou le Galaxy Note 20 Ultra. Le tout pour un prix nettement inférieur.

Snapdragon 865, quadruple capteur photo, chargeur 65 W… Le OnePlus 8T est un foudre de guerre

On se retrouve ainsi avec un smartphone équipé d’un écran OLED 6,55″ avec une définition de 2400 x 1800 pixels et une fréquence de rafraîchissement en 120 Hz. Idéal pour jouer et regarder ses séries sans aucune latence ou déchirement de l’image. Sous le capot, la marque a opté pour un processeur surpuissant, à savoir le Snapdragon 865 de Qualcomm. Un choix judicieux, qui permet au OnePlus 8T de faire encore partie du Top 10 AnTuTu de décembre 2020.

Côté photo, vous pourrez compter sur un quadruple capteur arrière composé d’un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2), d’un objectif macro de 5 MP et d’un capteur monochrome. Comme vous pouvez le lire dans notre test complet du OnePlus 8T, le smartphone offre d’excellentes performances de nuit comme de jour. En outre, les portraits réalisés avec le capteur selfie de 32 MP sont de très bonne facture.

Continuons sur les atouts du OnePlus 8T. L’appareil compense sa faible autonomie (une journée seulement malgré une batterie de 4500 mAh) avec une vitesse de rechargement complètement folle. En effet, grâce à son chargeur 65W, le OnePlus 8T atteint les 60% en 15 minutes de charge, les 100% en 40 minutes. Difficile de trouver plus rapide, hormis chez Oppo avec les Reno 4.

Vous l’aurez compris, le OnePlus 8T est un excellent appareil et à ce prix-là, ce serait dommage de passer à côté !