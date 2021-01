Bon Plan : Le OnePlus 7T en promo exceptionnelle à 326 €, livraison rapide !

Cet excellent smartphone qui associe performances et photo au top est actuellement en promo à 326 euros contre 599 euros à sa sortie en 2020. Du vrai haut de gamme à un prix plus que séduisant au vu de la qualité de l’engin.

Le OnePlus 7T est équipé d’un SoC de champion : le Snapdragon 855 Plus. Inutile de vous dire qu’avec 8 Go de RAM DDR4, vous n’êtes pas prêt de mettre l’appareil à terre ou même de le faire ralentir : il est à l’aise dans toutes les situations. Notons au passage que cette version embarque 128 Go de mémoire UFS 3.0 pour stocker vos données.

L’écran n’est pas en reste avec une belle dalle AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une fluidité parfaite. Côté photo, c’est du tout bon aussi puisque le capteur principal est le très bon Sony IMX586 de 48 mégapixels (ouverture à f/1.6). On compte aussi un ultra grand-angle de 16 MP et une optique x2 en 12 MP. Un appareil qui est très régulièrement mis à jour : Android 11 est sur le point d’être déployé sur la machine.

En plus de sa belle batterie de 3800 mAh, la Warp Charge permet de récupérer 60 % en moins de 30 minutes. Et détail qui n’en est pas un, ce bel objet est livré en 5 à 10 jours maximum !

Pourquoi conseillons-nous le OnePlus 7T ?