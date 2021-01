Bon Plan : Le OnePlus 7T à 325 € au lieu de 599 €

Le OnePlus 7T était le flagship du fabricant chinois il y a un peu plus d’un an. Sorti au prix de 599 €, vous pouvez l’acquérir en ce moment pour seulement 325 €. Pas d’attente et pas de frais de douane puisque l’appareil est livré des entrepôts français de Gearbest. Un smartphone exceptionnel à un prix très sympa…

Le OnePlus 7T est un magnifique appareil intégrant 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Ce smartphone est bourré de qualités : un processeur Snapdragon 855+, une belle batterie de 3800 mAh mais surtout un magnifique écran AMOLED 90 Hz de 6,55 pouces (16,6 cm). Côté photo, c’est du tout bon aussi puisque le capteur principal est le très bon Sony IMX586 de 48 mégapixels (ouverture à f/1.6). On compte aussi un ultra grand-angle de 16 MP et une optique x2 en 12 MP. Un appareil qui est très régulièrement mis à jour : Android 11 est sur le point d’être déployé sur la machine.

Livraison rapide et sans frais de douane

Pour en profiter il faudra entrer le code N5E910D2DFD53000 après avoir cliqué sur Acheter. Ne traînez pas, car les exemplaires à ce prix sont en nombre limité. Les frais de port sont compris dans le prix et la livraison est rapide. Vous préférez la version bleue ? Elle est 1 € plus chère et il faudra entrer le code V5ECBA5724912000.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?

Un smartphone à prix sacrifié livré en moins de 10 jours

Le Snapdragon 855+ très véloce

Un écran magnifique…

Avec le code promo N5E910D2DFD53000