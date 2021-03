Bon Plan : Le OnePlus 7 Pro bradé à 426 €

Le OnePlus 7T Pro est en ce moment à un prix très intéressant chez Gearbest. Il s’agit d’un appareil Premium sorti il y a un an et demi à 899 €. Un véritable monstre, surdoué en photo, extrêmement puissant et qui propose en plus une dalle parfaite sans encoche ou poinçon disgracieux…

Le OnePlus 7 Pro est un véritable bijou qui embarque le très puissant SoC Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de RAM ultra rapide. L’appareil propose aussi un écran OLED de 6,67 pouces (16,9 cm) qui occupe toute la face avant de l’appareil grâce à cette caméra pop-up qui sort de la tranche supérieure lorsque vous voulez prendre un selfie ou utiliser la visio. Notez que l’écran propose une définition QHD+ de 3120 x 1440 pixels (2 fois mieux que la Full HD), un rafraîchissement de 90 Hz et une compatibilité HDR+.

Côté photo, on compte un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle (16 MP – 17 mm – f/2.2) et un téléobjectif sans perte (8MP – 78mm zoom x3 – f/2.4). Enfin son accu de 4000 mAh est très confortable et l’appareil est compatible avec une charge rapide qui fait passer votre jauge de 5 % à 80 % en 27 minutes…

Une version 256 Go aussi en promo et le OnePlus 7T bradé à 332 € !

Pour profiter de cette promo, il faudra juste entrer le code V638B675CA512000 juste après avoir cliqué sur Buy Now (Acheter maintenant). Si vous avez peur de manquer d’espace avec 128 Go, la version du OnePlus 7 Pro avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est aussi en promo à 474 € en utilisant le code K638B935AED53001.

Trop cher ? N’oubliez pas que le OnePlus 7T est lui en ce moment bradé à 332 € avec une fiche technique de champion : Snapdragon 855+, 8 Go de RAM, écran de 6,55 pouces (16,6 cm) 90 Hz, batterie de 3800 mAh et capteur principal de 48 mégapixels signé Sony.

Pourquoi conseillons-nous le OnePlus 7 Pro ?

Une configuration de champion à moitié prix

Très bon en photo

Un écran magnifique

Avec le code promo V638B675CA512000