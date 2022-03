Bon Plan : le nouveau Redmi Note 11 Pro+ 5G à partir de 329 €

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G est le nouveau champion du rapport qualité-prix sous la barre des 400 €. Alors qu’il vient de sortir, la version 6 + 128 Go se retrouve à 329 € chez AliExpress sans frais de douane…

Comme tous les ans, la série des Redmi Note étonne. Pour ce millésime 2022, Xiaomi frappe fort avec une majorité de fonctionnalités qui figurent généralement dans la division du dessus : Soc MediaTek Dimensity 920 compatible 5G adossé à 6 Go de RAM, dalle AMOLED avec un balayage de 120 Hz et compatible avec la gamme de couleurs DCI-P3, objectif photo Samsung de 108 mégapixels permettant de prendre des photos de nuit magnifiques et détaillées.

-70 € sur le meilleur « mid-range » de 2022 !

Autre fonction « Premium » inédite sur ce segment : un système de charge 120 W qui permet de faire passer la batterie de 0 à 100 % en un quart d’heure. Incroyable pour un appareil à ce prix ! Les précommandes du Redmi Note 11 Pro+ 5G sont déjà lancées, mais à partir du 6 avril vous pourrez profiter d’une réduction qui fait passer le prix de 399 € à 349 €. Avec le coupon supplémentaire, le prix passera alors à 329 € pour la version la plus abordable. Attention, vous n’avez que jusqu’au 7 avril pour en profiter !

Le Redmi Note 11S est aussi en promo !

Si vous trouvez que le Note 11 Pro+ 5G est trop cher (ou que vous n’avez pas besoin de la 5G), sachez que le Xiaomi Redmi Note 11S est un très bon compromis avec une puissante puce MediaTek Helio G96 épaulée par 4 Go de RAM. L’objectif principal est le même module Samsung 108 mégapixels que chez le grand frère. Affiché à 249 €, le prix passera à 229 € le 6 avril, mais avec le coupon de -20 €, le tarif final sera de 209 €.

Les + du Redmi Note 11 Pro+ 5G :