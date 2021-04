Bon Plan : le nouveau POCO X3 Pro à seulement 199 € (livraison rapide)

Digne successeur du POCO X3 NFC, ce modèle Pro vient juste de sortir. Et il se retrouve déjà en promotion à seulement 199 € au lieu de 249 €. Et non ce n’est pas un poisson d’avril. Comme souvent avec nos bons plans, la livraison est effectuée rapidement de France et sans frais supplémentaire. Il faudra juste utiliser notre code…

Déjà en rupture de stock un peu partout, ce POCO X3 Pro est une affaire en or. Et pour les 11 ans du site AliExpress, il est en promo à partir du 1er avril à 199 € dans sa version avec 128 Go et à 249 € en 256 Go (au lieu de 250 € et 300 € ailleurs). L’appareil ne vient pas de Chine en 289 jours : il est en France, la livraison est donc rapide, sans frais de douane avec les frais de port offert pour l’occasion. Précisons que la garantie est de 2 ans, comme avec n’importe quel appareil vendu en boutique.

POCO X3 Pro : un sacré numéro

Et il faut dire que sa fiche technique impressionne avec le nouveau chip Snapdragon 860 gravé en 7 nm et 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X. C’est un appareil tout terrain qui se destine aussi aux gamers avec son système de refroidissement, son écran FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces (16,9 cm) et sa fréquence tactile de 240 Hz.Mais c’est un smartphone qui se démarque par son esthétique particulière avec son îlot photo central qui comprend un module principal de 48 MP très bon de nuit, un ultra grand-angle de 8 MP, un objectif pour simuler la profondeur de champ et un dernier pour les clichés de très près (macro).

Un marathonien…qui recharge vite ses batteries

Enfin, vous connaissez la réputation de Xiaiomi lorsqu’il s’agit de l’endurance de leur modèle, sachez que le POCO X3 Pro est un véritable marathonien puisqu’il embarque une batterie grande capacité de 5160mAh ainsi qu’une charge rapide 33 W (charge complète en 50 minutes). Et contrairement à certaines marques, l’accu compatible avec cette technologie est dans la boîte, tout comme la coque de protection transparente.

Pour acquérir le POCO X3 Pro à ce prix plancher, il faudra juste utiliser le code 20X3PRO après avoir cliqué sur Acheter maintenant. Et vous aurez alors le modèle 256 Go pour le prix du 128 Go et le 128 Go à 50 € de moins.

Les + du POCO X3 Pro :