Bon Plan : le nouveau POCO M3 à seulement 122 €

À peine est-il sorti que ce nouveau POCO M3 se retrouve déjà en promotion à 109 € au lieu de 159 € (et à 126 € au lieu de 179 € dans sa version avec 128 Go). Un prix plancher pour un appareil qui ne fait pas beaucoup de concessions. Un nouveau champion de l’autonomie et du rapport qualité/prix chez Xiaomi…

Ce POCO M3 (à ne pas confondre avec le POCO X3 qui est affiché à 192 € en ce moment) est encore un nouveau message fort de Xiaomi au petit monde des fabricants de smartphones. Il faut dire qu’à 122 € (avec le code promo Q5ADD1B0BB512000), le POCO M3 propose une sacrée fiche technique : puce Qualcomm Snapdragon 662 gravée en 11 nm avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage UFS 2.2 (extensible à 512 Go et cumulable avec le dual-SIM) et une dalle 6,53 pouces (16,6 cm) Full HD+ certifiée Corning Gorilla Glass. Les POCO sont réputés endurants et ce M3 ne déroge pas à la règle avec une batterie de 6000 mAh : plus de 20 jours en veille, 40 heures de conversation et 17 heures de lecture vidéo. Il faut aussi lui reconnaître une certaine classe avec un dos en simili-cuir très sympa.

Encore une batterie de champion

En utilisation intensive, vous pourrez vous passer de chargeur pendant 3 jours… Côté photo, le POCO M3 embarque un capteur principal de 48 MP avec des modes Nuit et «Time Laps», un capteur macro de 2 MP et un dernier capteur dédié à la profondeur de champ. Le jack est de la partie tout comme le lecteur d’empreintes digitales latéral.

Notez enfin que la version avec 128 Go de stockage est aussi en promo à 140 € (avec le même code Q5ADD1B0BB512000). C’est le moment ou jamais de vous équiper ou de faire un joli cadeau de Noël.

Les + du POCO M3

Énormément de fonctionnalité pour le prix

Une batterie XXL

Joli, léger avec un bel écran