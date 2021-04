Bon Plan : le nouveau POCO F3 à seulement 299 € (livraison rapide)

La série «F» de chez POCO a toujours été la plus à l’avant-garde : des appareils très peu chers avec pourtant des fonctionnalités haut de gamme. Ce POCO F3 ne déroge pas à la règle avec une puce véloce compatible 5G, un écran AMOLED 120 Hz, une partie photo complète et les dernières technos en matière de connectivité…

Disponible en bleu, blanc et noir, le POCO F3 est en promo chez AliExpress à partir de 9h ce matin et jusqu’à jeudi avec le code POCO50. Cela ramène de 50 € le prix de chaque modèle : une très belle offre sur laquelle il faudra se jeter d’autant que des écouteurs Xiaomi Earbuds2 sont offerts pour les 1500 premières commandes. Équipé de 6 Go de RAM dans sa version avec 128 Go de stockage et de 8 Go de mémoire vive avec le modèle 256 Go, le POCO F3 embarque un magnifique écran AMOLED HDR+ de 6,67 pouces (16,9 cm) qui répond à la nouvelle norme de rafraîchissement 120 Hz (360 Hz en ce qui concerne le tactile).

Une puce 5G véloce et tout terrain

Pas de puce au rabais ici puisqu’il s’agit de la dernière Qualcomm Snapdragon 870 compatible 5G (modem X55), cadencé à 3,2 GHz maximum et contenant le GPU Adreno 650. Cette configuration en fait un smartphone parfait pour le jeu. L’appareil est aussi compatible avec la dernière technologie WiFi 6, le Bluetooth 5.1 et le NFC. Bien sûr MIUI 12 est de la partie. POCO oblige, l’autonomie n’a pas été négligée : on trouve une batterie de 4520 mAh optimisée avec une charge rapide de 33 W : récupérez 60 % de votre jauge en moins de 35 minutes…

Et la photo dans tout ça ?

La partie photo n’est pas en reste avec un objectif principal de 48 mégapixels convainquant de jour comme de nuit, un ultra grand-angle de 8 MP surprenant, un mode macro de 5 MP et un objectif frontal pour les selfies de 20 MP. Pour acquérir le POCO F3 à ce prix avantageux, il faudra juste taper le code POCO50 après avoir cliqué sur Acheter maintenant. Et vous aurez alors le modèle 256 Go à 349 € et le modèle 128 Go à 299 €, soit 50 € de réduction sur chaque appareil.

Les + du POCO F3 :

50 € de réduction sur chaque appareil

Les Xiaomi Earbuds2 gratuits pour les 1500 premières commandes

Livraison rapide et sans frais de port

Avec le code promo POCO50