Bon Plan : le nouveau OnePlus Nord CE 2 Lite à 249 €

OnePlus lance généralement 2 flagships par an : des appareils haut de gamme, mais très onéreux. En lançant sa gamme « Nord », la société chinoise a commencé à proposer des appareils plus abordables, mais en gardant la signature, « classe » qui fait la marque de fabrique de OnePlus. Ce nouveau OnePlus CE 2 Lite 5G ne déroge pas à la règle, car pour moins de 250 €, il affiche un design très sympa et une belle fiche technique.

Une belle fiche technique

On a en effet affaire à un appareil 5G plutôt véloce avec une puce Snapdragon 695 gravée en 6 nm, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible à 1 To, mais surtout un très bel écran de 6,59 pouces (16,7 cm) rafraîchit à 120 Hz. La batterie de 5000 mAh est compatible avec une charge rapide SuperVOOC de 33 W pour faire le plein en 50 minutes et côté photo, on a aussi été gâté avec un bel objectif principal de 64 mégapixels et deux autres modules dédiés aux portraits et à la photo en mode macro. Le OnePlus CE 2 Lite 5G tourne sous Android 12 et embarque une prise jack 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales latéral très pratique.

À partir du 11 mai (9 h) au 13 mai (9 h), la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est proposée à seulement 249 € en profitant du coupon sur la page du produit.

Le Nord 2T est aussi en promo !

Vous en voulez plus ? Sachez que le OnePlus Nord 2T est aussi en promotion. Au programme : écran AMOLED 90 Hz , capteur photo 50 MP (avec un ultra grand-angle de 8 MP), accu de 4500 mAh avec charge 80 W et son Dolby Atmos.

Cet appareil est vendu à 399 €

Les + du OnePlus Nord CE 2 Lite 5G :